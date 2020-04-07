Секреты Эмилии Кларк и Лины Хиди: как подход к здоровью изменил жизнь актрис "Игры престолов"

"Игра престолов", без преувеличения культовый сериал. За 9 лет сняли 8 сезонов тотального успеха. У него есть огромная армия поклонников, всевозможные награды и вершины рейтингов. Рецепт: непредсказуемый и смелый сценарий, яркая режиссерская работа и яркие персонажи.

Чего только стоят Дайнерис Таргариен и Серсея Ланистер. Эти роли сыграли соответственно Эмилия Кларк и Лина Хиди. Несмотря на немало похожих черт, Дайнерис и Серсея – разные. То же можно сказать и про Эмилию и Лину.

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Изнурительная борьба за здоровье Эмилии Кларк

Хиди в одежду Серсеи влезла чуть ли не сразу, а вот Кларк тяжело вкалывала, чтобы стать повелительницей драконов. Далеко не все поклонники этой звездной актрисы знают, что она едва не всю жизнь борется за собственное здоровье. Эмилия совершенно не скрывает, что имеет склонность к полноте. До "Игры Престолов", в период между съемками и даже во время работы, Кларк набирала лишние килограммы.



Эмилия Кларк имеет склонность к полноте / Фото Pinterest

При росте 157 сантиметров в "пиковый период" вес актрисы был более 70 килограммов. К тому же, уже после завершения съемок дебютного сезона "Игры престолов", молодая актриса пережила инсульт. У нее нашли аневризму головного мозга. Потребовались сразу 2 рискованные операции.



Кларк пережила 2 операции/ Фото HBO

Однако Эмилия, как и подобает повелительнице драконов, преодолела все трудности. А заодно с королевской серьезностью приступила к изменению образа жизни. Перевоплощение из Кларк У Таргариен было непростым-звезда, буквально, уверенно шла к цели. Актриса начала очень много ходить. К ежедневному расписанию девушка добавила пробежки. А вот в тренажерном зале появлялась не часто, разве приседала со штангой. Также помогли уроки рукопашного боя.



Повелитилька драконов занялась спортом / Фото Pinterest

Изменения в рационе

Кларк забыла о фастфудах, полуфабрикатах и жареной пище, а также сладостях, соли и кофе. Под горячую руку попали еще и молочные и кисломолочные продукты. У нее 3 основных приема пищи и 2 перекуса за день. На завтрак – омлет на пару, тост и помидор. На обед – говядина и овощной салат. Ужин состоит из рыбы на гриле и зелени, а на перекус – фрукты. Эмилия отказалась от всех напитков, кроме воды.



Кларк в роли Дайнерис/ Фото Shutterstock

Особенно пристально Кларк следила за методом приготовления блюда. Если на гриле, то позволяла себе даже говядину.

Философия питания Лины Хиди

Соперница "Матери драконов" – королева Серсея. Также самая прибыльная роль для актрисы Лины Хиди. Но, в отличие от Кларк, она еще до" Игры престолов " снималась в больших проектах. Например, в картине "300 спартанцев" Лина была женой царя Леонида.



Лина Хиди в фильме "300 спартанцев"/ Фото Pinterest

От роли одной монархини к роли другой, физическая форма Хиди практически не изменилась. Хотя Лина на 13 лет старше Эмилию, ее подготовка к "Игре престолов" была легкой. Собственно, ничего нового Хиди делать не пришлось. Здоровый, спортивный образ жизни звезды очевиден. Долгое время Лина занимается боксом и йогой. Так поддерживает тонус и эластичность своих мышц.

Лина Хиди / Фото IMDB

Рацион актрисы

Хиди – вегетарианка. Она не употребляет мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц и даже меда. За стол Лина садится 3-4 раза в день. Все калорийные блюда звезда потребляет в первой половине дня. Основа тарелки Хиди – это овощи.

На завтрак Лина, как истинная британка, любит овсянку, а еще фрукты. На обед – овощи: в салате, супе или просто тушеные – это уже вопрос настроения. Завершающий подход за стол – снова овощи. Впрочем, не те, что были на обед, еще и приготовленные по-другому, в основном на гриле. Такая философия питания помогает актрисе оставаться здоровым и поддерживать хорошую форму.

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История Лины Хиди – яркий пример всех плюсов, которые нам дает здоровый образ жизни. А вот Эмилия Кларк на себе доказала как много можно добиться, если вовремя изменить подход к собственному здоровью.