Секреты красоты Беллы Хадид: питание модели и спорт

Популярная американская модель Белла Хадид поражает своей стройной фигурой и соблазнительными формами. Звезда поделилась секретами своей красоты и рассказала о своем рационе питания.

Белла Хадид всегда выглядит непревзойденной на подиумах и фотосессиях. Однако для такого результата она много работает над собой. Регулярно посещает косметолога, сбалансировано питается, а также не забывает о физических нагрузках.

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Завтрак

Как отмечает Белла, завтрак должен быть сытным. Для нее идеальным вариантом являются яйца и сосиски. Если же для приготовления этого блюда не хватает времени, то модель предпочитает тосты из цельнозернового хлеба и яичницу.

Обед

Хадид советует есть на обед больше белка. По ее словам, это помогает весь день держаться на ногах. Как правило, знаменитость обедает рыбой и запеченными овощами.

Ужин

Ужин должен быть похож на обед. В нем должно содержаться максимум белка и немного клетчатки.

Запрещенные продукты

Звезда иногда позволяет себе пиццу, пасту и картофель фри. Также она любит колу.

Напитки

В ежедневном рационе Белла употребляет воду, смузи и зеленые соки. Именно они помогают держать кожу в хорошем состоянии, хорошо очищают организм изнутри и выводят токсины.

Спорт

Белла Хадид не может жить без спорта. Девушка занимается боксом, фитнесом и тренировками с высокой интенсивностью.