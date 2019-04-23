Секреты стройности Меган Фокс, которая не ходит в спортзал

Популярная американская актриса и модель Меган Фокс уже много лет восхищает всех своими безупречными формами. Не добавили звезде лишних килограммов и сантиметров даже рождение троих детей.

1. Хороший сон

Это один из ключевых аспектов здоровья человека. Качественный сон, сама Меган называет одним из главных факторов, что позволяет сохранять феерическую форму. Между прочим Меган Фокс – мать троих детей.

Меган Фокс с мужем и детьми

На протяжении сна организм отдыхает и набирается сил для следующего дня. Каждая клеточка нашего организма ведет свою маленькую жизнь. Получает питательные вещества, использует их для собственных целей и в конечном итоге продуцирует отходы. Так или иначе, от этих отходов впоследствии необходимо избавиться, за что отвечает наша лимфатическая система.

Кто такая Меган Фокс?

Американская актриса и модель. Получила большую популярность после исполнения роли Микаэлы Бейнс в фильме "Трансформеры". Кроме этого, она снялась в фильмах "Снова ты", "Тело Дженнифер", "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть", "Любовь по-взрослому", "Джона Гекса" и др. Некоторые СМИ называют ее одним из секс-символов современности.

Лимфатическая система сотрудничает со всеми органами, кроме мозга. У нашего генератора идей, есть собственная система очистки от межклеточного мусора. За этот процесс отвечает цереброспинальная жидкость. А очистки мозга от хлама происходит исключительно во время сна.

Мозг не сотрудничает с лимфой

Не досыпая, человек буквально загрязняет орган, который управляет всеми процессами в вашем организме. Об этом пока нельзя говорить со стопроцентной уверенностью, но те же исследователи осторожно высказывают теорию, что недосыпание и засорение мозга, которое возникает вслед за ним, является одной из причин развития болезни Альцгеймера. Поэтому, если хотите быть в хорошей форме и хорошо себя чувствовать, начните с простого – спите по 6-8 часов в сутки.

2. Любовь к ягодам

Банальные казалось бы клубника и черника в рационе Меган практически ежедневно. В ней есть витамины А, В, С, Е, а еще Йод, Калий, Кальций и Фосфор. И несмотря на то, что ягода сладкая и обычно заходит на десерт, на самом деле сахара в ней меньше, чем в лимоне. Поэтому клубнику врачи позволяют даже диабетикам.

Читайте также: Сексуальное тело и крепкое здоровье даже в 50 лет: секреты самодисциплины Уилла Смита

Если конечно нет аллергии, регулярное потребление клубники может среди прочего способствовать работе пищеварительной системы, положительно повлиять на сердце и сосуды и улучшить состояние кожи. Более того исследования проведенные несколько лет назад в университете Огайо в США, показали серьезный потенциал клубники в борьбе с раковыми клетками.

Клубника – главная ягода в рационе Меган Фокс

Все благодаря антицианам, которыми богаты практически все ягоды. Вы конечно не сможете вылечить страшную болезнь одной клубникой, но как часть лечения, а еще лучше профилактики она точно не будет лишней. К тому же можно получить и приятные неожиданные дивиденды. Клубника – афродизиак, имеют серьезную научную почву. Вся соль в маленьких зернышках. Там полно биологически активного цинка, который и влияет на половые гормоны.

Серьезным препятствием для бесперебойного получения пользы от клубники является ее сезонность. Зимой, у нас, она не только дорогая, но и не слишком вкусная. Дело в том, что ягода быстро портится, поэтому плохо переносит транспортировку. Генетики вывели сорта, которые гораздо лучше хранятся, вот только совместить эту черту еще и с привычным вкусом им пока не удалось. В то же время все полезные вещества присущи ягоде, даже с такой "не вкусной клубники" никуда не деваются, как и из мороженой. Это, к слову, безапелляционно лучший способ заготовки ягод на зиму.

Заморозка поможет сохранить полезные вещества

Заморозка, особенно шоковоя, позволяет сохранить максимум пользы продуктов, существенно опережая по этому показателю альтернативные и что уж говорить более привычные для нас способы, как консервирование варенья.

Читайте также: Как актеру Джейсону Стетхему удается держать себя в форме, не отказываясь от любимых блюд

Это касается не только клубники, но и остальных ягод. В том числе и черники, которые тоже любит Меган Фокс. У них те же витамины и даже больше, чем у клубники антиоксидантов. При этом даже утверждение о том что черника улучшает зрение – не просто рекламный трюк. Правда лечить болезни глаз ягодами вероятнее всего, не получится, но они действительно способны усилить действие лекарств, или помочь в профилактике заболеваний. Поэтому даже не задумываясь обогащайте свой рацион ягодами хоть в каком-то виде. Это точно принесет вам пользу.

3. Спорт в жизни Меган

Звезда не ходит в зал и более того обходится без какого-либо дополнительного снаряжения. Вместо этого использует интервальные тренировки. Есть очень много вариантов, но суть всегда одна. Надо с максимальной интенсивностью делать какое-то упражнение короткий отрезок времени, впоследствии немного передохнуть и браться за следующее упражнение.

Меган Фокс – обладательница идеальной фигуры

Примерно это выглядит так – 30 секунд приседаний, отдых 15 секунд, затем то же самое с отжиманиями, тогда скажем прыжки, после этого планка. Набор упражнений может быть очень различным, обычно их около шести.

Читайте также: Какие секреты в питании помогли Усэйну Болту стать самым быстрым человеком планеты

Выполнив все, завершится один круг тренировок. Таких кругов можно делать от трех до скольких угодно в зависимости от вашего уровня. Отдых между ними чуть длиннее-около минуты. Эти тренировки не отбирают много времени и не требуют ни одного специального снаряжения. Возможно занятие и не заменят полноценного похода в зал, но свою эффективность они доказали.