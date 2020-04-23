Секреты ухода, красоты и правила питания от Кати Осадчей

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая на карантине не забывает об уходе за собой и поддерживает физическую форму. Знаменитость призналась, что начала заниматься йогой, а также рассказала о своем рационе и секретах ухода за кожей.

Карантин – это возможность побыть в гармонии с собой, уделить больше времени уходу и отдохнуть. Екатерина Осадчая решила рассказать поклонникам, что делает для того, чтобы всегда оставаться стройной и красивой. Секретами она поделились в прямом эфире на личной странице в инстаграме.

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О спорте

Звезда говорит, что на карантине начала заниматься йогой. На это ее вдохновил муж Юрий Горбунов. Катя самостоятельно ищет видео тренировок в интернете и выполняет упражнения по ним.

Три раза в неделю занимаюсь йогой. Также начала бегать и каждый день делаю разминку. Не могу сама тренироваться долго, поэтому ищу короткие видео с определенными физическими упражнениями,

– рассказала телеведущая.

О рационе

Осадчая придерживается принципов раздельного питания. Дома готовит сама, а ее любимое блюдо – суши.

Ем трижды в день и дополнительно есть небольшие перекусы, но стараюсь их избегать. Не употребляю вредную пищу. Хлеб – это то, без чего не представляю свою жизнь. Овощи у меня сезонные. Например, сейчас появилась молодая капуста. В мой рацион также входят салаты и картофель, но ем это до обеда. Фрукты также ем в первой половине дня,

– поделилась Катя.

Об уходе за кожей

Ежедневно ведущая делает маски для рук, а на карантине появилось больше времени для ухода за лицом.

В холодильнике у меня были маски, на которые всегда не хватало времени. Теперь использую по одной утром и вечером. Обязательным элементом ухода является увлажнение. Для улучшения цвета лица использую масло витамина С на кожу, а также ем его. Для увлажнения кожи рук делаю маски из различного крема. Беру большое количество крема, одеваю текстильные перчатки и некоторое время так сижу,

– призналась Осадчая.