Голливудская актриса Меган Фокс после развода с Брайаном Остином Грином привлекла внимание своих поклонников. В сети начали активно просматривать архивные интервью, которые и стали поводом для резонанса. В одном из шоу Меган рассказывала, как в 15 лет показывала сексуальность в кадре. Это возмутило миллионы людей.

Скандал с соблазнительными кадрами Меган Фокс

Видео с еще юной Меган Фокс стало вирусным: его стремительно распространили в сети, оставив гневные комментарии. По данным 24 канала, актриса приняла участие в шоу в 2009 году. Тогда Меган Фокс рассказала, что получила эпизодическую роль в "Плохие парни 2". Красотка должна была сидеть в бикини у барной стойки. Однако режиссеру картины Майклу Бэю рассказали, что девушке исполнилось всего 15. Альтернатива, которую предложил автор ленты, возмутило людей.

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"Меня выбрали на съемки сцены в клубе, я была одета в бикини, красную ковбойскую шляпу и обувь на шестидюймовых каблуках. Майкл одобрил это, но ребята из команды сказали ему: "Ей всего 15, мы не можем посадить ее за барную стойку и дать бокал в руки". Тогда он решил эту проблему, включив в меня в сцену, где я танцевала под водопадом. Мне было 15, я была в десятом классе. Но это пример того, как работает мозг Майкла Бэя", – поделилась Меган Фокс.

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Не менее горячей Меган Фокс предстала в фильме Стивена Спилберга "Трансформеры". Там актриса получила одну из главных ролей и красовалась в ультракороткой юбке возле авто.

Такое сексуальное изображение еще тогда малоизвестной звезды Голливуда осудили в сети. Люди призвали бойкотировать эти ленты.



Меган Фокс в "Трансформерах" / Фото IMDb

Реакция Меган Фокс

Актриса решила не замалчивать скандал и обратилась в сети к поклонникам. Меган Фокс поблагодарила всех за поддержку и такую особую заботу о ее имидже. Однако она призвала не делать ее жертвой харассмента.

"Важно отметить, что когда я проходила прослушивание в фильм "Трансформеры", мне было 19 или 20 лет. Я сделала свою работу, притворяясь, что знаю, как обращаться с гаечным ключом, стоя возле "Феррари". Это было на парковке студии Platinum Dunes, там было несколько других членов команды и мне ни разу не предлагали раздеться или что-то в этом роде. Я уже не была несовершеннолетней, и меня не заставляли мыть машину. Какие бы мысли не складывались вокруг этих эпизодов, мне бы хотелось, чтобы они базировались на фактах", – заявила Меган Фокс.

Звезда добавила, что часто привлекала внимание похотливых мужчин, однако в случае с режиссерами Майклом Бэем и Стивеном Спилбергом этого не было. Поэтому Меган Фокс призвала не раздувать скандал.