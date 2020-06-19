Ведущий самого романтического шоу страны "Холостяк" Григорий Решетник в откровенном интервью рассказал, есть ли между участницами и главным героем проекта интимные отношения.

Григорий поделился интересными деталями проекта в разговоре с ведущим программы "Слава+" Славой Вардой. Он признался, что интим на "Холостяке" существует. Как только съемочная группа понимает, что свидание становится достаточно интимным, то съемки прекращаются и пара остается наедине.

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Во время постшоу десятого сезона "Холостяка" стало известно, что у Максима Михайлюка был секс с одной из участниц. После этого в сети разгорелся скандал и зрители стремились узнать, действительно ли существует интим на проекте. Также многих интересовало, как во время таких моментов проходят съемки.

В интервью Григорий Решетник признался, что интим может возникать на финальных эпизодах. Тогда команда понимает, что паре лучше остаться вдвоем и останавливает съемки.

Секс на проекте – как и в жизни. Во время интимных моментов мы прислушиваемся к главному герою, который просит оставить их. Понятно, что с этической стороны мы выключаем камеры и отпускаем пару. Все остальное стараемся показать в выпуске,

– сказал ведущий.

Григорий Решетник в программе "Слава+": смотрите видео онлайн

Отметим, в одном из интервью главный герой девятого сезона "Холостяка" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова также рассказывали о том, что секс на шоу существует. Однако все происходит по желанию главного героя и участницы, когда возникают сильные чувства, которые невозможно сдержать.