Несмотря на гениальные изобретения миллиардера Илона Маска, его личная жизнь постоянно обрастает новыми слухами и подробностями. Бывший муж Эмбер Херд – Джонни Депп, который обвинял актрису в измене с изобретателем, поделился новыми интимными подробностями любовников.

Уже в течение последних нескольких лет скандал между экс-супругами – Деппом и Херд – не утихает. Женщина долгое время обвиняла его в домашнем насилии, в то время как актер подавал встречные иски по поводу клеветы на него. Также Джонни Депп обнародовал в сети видеоролики, которые фиксировали внебрачные отношения Эмбер со знаменитым инженером Илоном Маском.

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Теперь же Депп в своем иске добавил интересную деталь, которая озадачила всех фанатов. По его словам, еще до развода с Эмбер у нее был секс втроем, в котором участвовали она, Илон Маск и знаменитая британская модель-бисексуалка Кара Делевинь. Такую информацию он получил от близкой подруги Эмбер Херд. Об этом рассказали в The Daily Mail. По его словам, произошло это в конце 2016 года в пентхаусе актера в Лос-Анджелесе.

Киноактер уже подал документ с требованием, чтобы Илон Маск передал любые переписки или разговоры с Херд, которые у них были с момента недоразумения в отношениях Депп и Херд в мае 2016 года. "Кара также может быть вынуждена дать показания – любая сторона. Это определенно возможно. В этом случае может произойти почти все", – сообщил инсайдер издания.

Кандидат на Оскар, 57 лет, уже подал документы с требованием, чтобы Маск и актер Джеймс Франко передавали любые сообщения, электронные письма или разговоры, которые у них были с Херд, во время их раскола в мае 2016 года.

Что известно о разводе Джонни Деппа и Эмбер Герд?

Стоит добавить, что сама же Эмбер Херд официально объявила о своем романе с Маском только после новостей о разводе. Однако Депп убежден и имеет доказательства, что все происходило еще во время их брака. Напомним, что актеры сыграли свадьбу в 2015 году, а уже через полтора года Эмбер подала на развод, обвинив его в домашнем насилии. Долгое время в Голливуде верили заявлениям актрисы, но после того, как Депп принял дело в свои руки, он предоставил немало доказательств в обратном – что она сама неоднократно поднимала на него руку, а все побои на себе состряпала. Недавно четверо адвокатов Херд отказались защищать в суде ее сторону, назвав это "дорогой логистикой для актрисы во время карантина". Хотя западные журналисты уверены, что Эмбер врет, поэтому не хотят портить свою репутацию ее делом. Если Эмбер Херд проиграет, то ей грозит 12 лет тюремного заключения.