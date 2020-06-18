Гениальный изобретатель, миллиардер Илон Маск оказался в центре скандала. Голливудский актер Джонни Депп заявил, что Маск имел интимную связь с актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь.

Илон Маск ответил на заявление Джонни Деппа, о котором уже успели написать мировые СМИ. Изобретатель опроверг утверждение о том, что участвовал в групповом сексе. Об этом говорится на страницах издания Page Six.

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Илон ответил на обвинения актера в сексе втроем и заявил, что никогда не имел интимных отношений с Карой. Свой роман с Эмбер изобретатель не опровергал, однако признался, что до развода с Деппом между ними ничего не было.

Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали отношения примерно через месяц после ее иска о разводе. Я не думаю, что был рядом с Эмбер во время их брака,

– заявил Илон Маск.

Также миллиардер посоветовал звезде Голливуда быстрее закончить судебную тяжбу с бывшей женой.

Что касается этого судебного процесса, то я бы рекомендовал всем участникам похоронить топор и идти дальше. Жизнь слишком коротка для столь длительного негатива. Никто не скажет после того, как все это закончится, что они хотели бы, чтобы судебная битва длилась дольше,

– сказал инженер.

Что известно о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд?

Американские актеры поженились в 2015 году, однако брак продлился не долго. Уже через полтора года Эмбер подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. В течение длительного времени актрисе все верили, однако впоследствии Депп взял ситуацию в свои руки. Он предоставил суду доказательства того, что она сама неоднократно поднимала на него руку, а побои на себе сфабриковала. Недавно стало известно, что четверо адвокатов отказались защищать знаменитость в суде. Если Эмбер Херд проиграет это дело, ей грозит наказание – 12 лет тюремного заключения.