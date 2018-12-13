"Секс и ничего личного": в Украине есть эротика

Прокат фильма "Секс и ничего личного" стартует 20 декабря. А мы уже посмотрели его на закрытом пресс-показе и делимся впечатлениями. И – спойлеров не будет.

У украинцев никогда не было проблем с юмором. И кинокомедии отечественного производства почти всегда удавались. А новое украинское кинопроизводство последних лет демонстрирует, что и картинку наши киношники научились делать красивую и качественную. "Секс и ничего личного" это утверждение прекрасно иллюстрирует.

Кино с приятным послевкусием

По признанию продюсера фильма, "Секс и ничего личного" – это римейк на канадскую эротическую комедию, которая там имела бешеный успех. Но как по мне – украинский вариант выглядит как довольно универсальная история. Такое могло произойти в любой стране западного стиля жизни. Да, там есть шутки по поводу русских и украинцев, которые поймем только мы. Но общая фабула – о человеческих ценностях. Об отношениях и их важности. И о том, что секс – это все-таки личное. И без этого личного не бывает удовольствия от жизни.

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Что вы не увидите в этом кино – криминала, стрельбы, политики. Но всего этого вам и не захочется, потому что будут приключения, жизненно-комические ситуации, много красивых сцен с девушками (и чуть меньше – с парнями) а в финале ... не скажу. Не спойлерю.

Юмор выше пояса

Сценарий фильма писала творческая команда "Варьяты шоу" во главе с Сергеем Притулой. Поэтому на качество юмора вы жаловаться не будете, гарантирую. Ну, разве таки любите "сальные" шуточки.

Секс и личное

Эротический привкус фильма таки удался. Хорошо проработана грань между пикантностью, эротизмом и пошлостью – за эту черту фильм не выходит.

Чувственно-романтические сцены заставляли напрячься, и внутренний голос просил "только сейчас не испорти момент!". И – они не испортили.

Это наверное большая заслуга режиссера Ольги Ряшиной. Все видение фильма и его раскадровку вместе с творческой командой создавали буквально на ходу и всего за несколько дней. Но как "сделанный на коленке" фильм не выглядит. Совсем наоборот. Поэтому и выношу эту деталь, зная это, только еще больше восхищаешься работой режиссера.



"Секс и ничего личного" – кино об отношениях

Наши – лучшие

Сейчас прозвучит банально, но актерам действительно веришь. Их эмоциям и движениям. И ситуация, в которую попал главный герой Сергей, и которую прекрасно сыграл актер Роман Луцкий, прямо во время просмотра фильма провоцирует на собственные размышления – а ведь у меня в жизни не попадались такие лажи по моей же вине?

А еще я видела Романа в других ролях. Но тут забываешь, что этот затюканный окружающими стервами кудрявый "малый" – это тот самый отчаянный и богатырь из "Сторожевой заставы", например. Умеет, что и говорить.

Главную женскую роль исполнила молодая актриса Анжелика Николаева, это ее дебют в кино. А еще вы могли ее видеть в шоу "Танцуют все". К слову, на роль Анжелику утвердили всего за 10 дней до начала съемок фильма.

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Именно благодаря присутствию Анжелики в кадре вы сможете насладиться рядом пикантных картинок, где фигурирует красивая танцующая девушка в небанальном наряде. Но не только это, конечно. Украинские девушки, конечно, красавицы. Но потом они могут стать кем угодно. От ресторатора – до королевы.



Для Анжелики Николаевой это дебют в кино

Об игре Сергея Притулы я говорить не буду. Вы его уже видели. И в "Сексе" он не стал хуже.

Моя фаворитка – Наталья Мазур, исполнившая роль стервозной девушки главного героя. Хищница и котенок в одном. Под конец фильма ты уже ее ненавидишь, но потом ловишь себя на мысли, что "кого-то она мне напоминает". Но вот это уж точно личное.

А еще – в фильме увидите Андрея Данилко в одном из его самых известных амплуа с привкусом зарубежья. Нет, не Сердючки. Но я обещала не спойлерить.

В общем актерский состав фильма – из всех уголков Украины: Ивано-Франковск, Львов, Киев, Харьков. Мы имеем мощный актерский потенциал. Хотя мало над этим задумываемся. Между тем в Голливуде уже не одна наша актриса "прижилась". Я желаю команде "Секса" такого же успеха, но не хочу, чтобы они покидали Украину.



Роман Луцкий умеет быть разным

На пресс-конференции создателям фильма задали вопрос – почему же задумали снять римейк? Почему не что-то свое, оригинальное? Четкого ответа я не услышала. Возможно, это какие-то внутренне киношные штуки, связанные с авторским правом. Или так дешевле. Или проще. Напрашивается вывод – у нас нехватка собственных оригинальных идей?

Тем не менее, кино у нас начали снимать. И хорошее. И список анонсированных фильмов украинского производства не малый. Поэтому – все в кинотеатр.

Фото: kinofilms.ua