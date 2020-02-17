Секс может быть, – "Холостяк" Никита Добрынин рассказал об интимных отношениях на проекте

Популярный украинский ведущий Никита Добрынин, который был главным героем 9 сезона самого романтического шоу страны "Холостяк", ответил на один из наиболее смущающих вопросов поклонников проекта об интимных отношениях между участниками.

Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова являются активными блогерами и делятся личной жизнью на своих инстаграм-страницах. На днях они также дали откровенное интервью в шоу "Зе Интервьюер", в котором рассказали о закулисье проекта "Холостяк".

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Многих поклонников шоу очень интересует вопрос об интиме на проекте. В интервью Никита дал ответ и расставил все точки над "и".

Я долго пытался избежать этого вопроса, но пришло время рассказать. Если этого хочет холостяк, то на проекте будут отношения и секс. Когда вы с девушкой доверяете друг другу, ты начинаешь понимать, что все очень серьезно, то это часть развития ваших отношений. Секс может быть, он есть,

– рассказал Никита.

Как известно, существует мнение, что девушки участвуют в проекте ради пиара. Ведущий также высказался по этому поводу.

Первую неделю девушки прихорашиваются, надевают короны и пытаются изображать из себя кого-то. Настоящие отношения начинаются через две недели. Тогда появляются чувства, эмоции – это очень серьезно. Этот проект психологически сложный, потому что не все девушки готовы к нему даже тогда, когда соглашаются стать одной из участниц. Если отношения не складываются, девушки страдают. Они влюбляются, чувствуют свою важность, а когда не получают розу и приходится покинуть шоу, не все могут с этим справиться. Было и такое, что писали злобные сообщения не только девушки, но и их мамы,

– делится Добрынин.

Никита говорит, что сначала ему было очень трудно с этим. Девушки, которые на проекте были очень милыми и умными, после того, как покидали его, писали злые тексты. Однако, по словам ведущего, были и такие, что вели себя абсолютно адекватно.

Я хотел бы отдельно отметить тех участников, которые высказывали пожелания встретить свою любовь, благодарили за то время, которое мы провели вместе. Они писали мне в личные сообщения, находили меня, хотя это запрещено,

– признается Никита.

Ведущий все-таки нашел настоящую любовь. В январе этого года он сделал предложение победительнице шоу Даше Квитковой. Это именно тот редкий случай, когда по окончанию проекта пара остается вместе.

Никита Добрынин и Даша Квиткова в программе "Зе Интервьюер": смотрите видео онлайн