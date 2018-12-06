"Секс по найму": Райан Рейнольдс пошутил об отношениях с женой

Голливудский актер Райан Рейнольдс стал гостем шоу "Эллен Дедженерес", во время которого они с ведущей обсуждали планы пары на будущее и горячо пошутили на счет их личной жизни с Блейк Лайвли.

Звезда "Дедпула" отличился своим чувством юмора на популярном американском ток-шоу "Эллен Дедженерес". Он в шутку сказал про их интимные отношения с Блейк Лайвли в ходе разговора об их детях. К слову, их у пары двое – трехлетняя Джеймс и двухлетний Инес.

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Рассказывая о своих дочерях, Райан Рейнольдс отметил: "Да, это происходит от секса".

То есть секс у тебя был только дважды за всю жизнь?

– подхватила шутку Эллен.

Райан ответил: "Да, всего два раза. Это работа по найму. Я жду третьего приглашения".



Раян Рейнольдс на шоу "Элен Дедженерес" / скриншот из видеоролика

Зрители в зале громко и долго хохотали с откровенных шуток актера и Эллен. Вероятно, поклонники ожидали, что он признается о планировании третьего ребенка, однако ему пришлось их разочаровать. "Третьего ребенка мы с Блейк пока не планируем", – отметил звезда "Дедпула".