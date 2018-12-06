"Секс по найму": Райан Рейнольдс пошутил об отношениях с женой
Голливудский актер Райан Рейнольдс стал гостем шоу "Эллен Дедженерес", во время которого они с ведущей обсуждали планы пары на будущее и горячо пошутили на счет их личной жизни с Блейк Лайвли.
Звезда "Дедпула" отличился своим чувством юмора на популярном американском ток-шоу "Эллен Дедженерес". Он в шутку сказал про их интимные отношения с Блейк Лайвли в ходе разговора об их детях. К слову, их у пары двое – трехлетняя Джеймс и двухлетний Инес.
Читайте также: "Жил-был Дедпул": фильм для взрослых превратился в рождественское семейное кино – официальный трейлер
Рассказывая о своих дочерях, Райан Рейнольдс отметил: "Да, это происходит от секса".
То есть секс у тебя был только дважды за всю жизнь?
– подхватила шутку Эллен.
Райан ответил: "Да, всего два раза. Это работа по найму. Я жду третьего приглашения".
Раян Рейнольдс на шоу "Элен Дедженерес" / скриншот из видеоролика
Зрители в зале громко и долго хохотали с откровенных шуток актера и Эллен. Вероятно, поклонники ожидали, что он признается о планировании третьего ребенка, однако ему пришлось их разочаровать. "Третьего ребенка мы с Блейк пока не планируем", – отметил звезда "Дедпула".
Выбор редакции
-
ТОП самых популярных видеороликов YouTube в мире и Украине: рейтинг Googleсегодня , 15:30
-
Кто стала худшей голливудской актрисой за последние 20 лет: неожиданные данныесегодня , 11:58
-
Бейонсе, Опра Уинфри, Серена Уильямс и другие звезды вошли в рейтинг самых влиятельных женщин ми5 декабря , 17:35