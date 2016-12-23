Секс с несовершеннолетними и домогательства: режиссер "богемной рапсодии" получил обвинения

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Режиссер "богемный рапсодии" Брайан Сингер оказался в центре секс-скандала
Режиссер "богемный рапсодии" Брайан Сингер оказался в центре секс-скандала / www.vanityfair.com

Голливудский режиссер Брайан Сингер, работавший над созданием фильма "Богемная рапсодия", оказался в эпицентре секс-скандала. Четверо мужчин заявили, что стали жертвами сексуального насилия, когда были еще несовершеннолетними.

Секс-скандалы в Голливуде – это далеко не новинка. Каждый раз известные продюсеры, актеры, режиссеры получают резонансные обвинения, которые впоследствии могут влиять и на их карьеру.

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В очередном скандале оказался талантливый режиссер Брайан Сингер, сообщает The Guardian. Четверо мужчин заявили, что стали жертвами его сексуальных домогательств. Некоторые из авторов резонансных обвинений утверждали, что имели интимные отношения с режиссером, когда им еще не было 18 лет.

Вероятная жертва насилия Виктор Вальдовинос рассказал, что Брайан Сингер его изнасиловал в 1998 году. Тогда 13-летний парень участвовал в съемках фильма "Способный ученик". Режиссер напал на Виктора в гримерке. Кроме этого, еще один человек по имени Бен признался, что имел оральный секс с Брайаном Сингером, когда ему было 17 – 18 лет.

Другие жертвы сексуального насилия не хотели разглашать свои настоящие имена, поэтому выбрали псевдонимы. Мужчины вспомнили, что имели интимные отношения с похотливым режиссером, когда им было 17 и 15 лет. По их словам, Брайан Сингер знал, что ребята несовершеннолетние, поэтому сознательно пошел на нарушение закона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bryan Singer (@bryanjaysinger)

Сейчас режиссер не комментирует резонансные обвинения. По информации СМИ, он уже обратился к своим юристам, чтобы уладить скандал. Это не первый раз Брайан Сингер оказывается в эпицентре громких заявлений. В 2017 году Сезар Санчес-Гусма утверждал, что режиссер изнасиловал его в возрасте 17 лет. Произошло все на частной яхте, поэтому адвокаты сумели опровергнуть все обвинения. 

Теги: Голливуд Дети и несовершеннолетние Секс-скандал LifeStyle
Источник: Lifestyle
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