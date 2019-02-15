Секс-шоп снял эротическую рекламу с едой: видео 18+

37 Читати новину українською
Kondomeriet: Foodporn
Kondomeriet: Foodporn / Скриншот

Норвежская сеть секс-шопов Kondomeriet в честь своего 30-летия опубликовала рекламный ролик в стиле фудпорн.

Как известно, в Норвегии запрещено показывать рекламу интимных товаров, поэтому секс-шоп решил оригинально обойти запрет.

Читайте также: Искусительный подарок ко Дню влюбленных: Кьяра Ферраньи показала фигуру в красном белье – фото

Kondomeriet снял ролик, который разработало рекламное агентство POL, в стиле фудпорн.

Фудпорн – это демонстрация пищи с целью пробудить у зрителя желание. Чаще всего в рекламе используются калорийные продукты с высоким содержанием жира и экзотические блюда. Буквально можно перевести как "пищевое порно".

Смотрите рекламу норвежского секс-шопа: видео

 

blog_ava
Аномальные морозы в США: ждать ли подобного Украине
сегодня
368
Теги: LifeStyle Новости культуры Эротика
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
сегодня 21:01 Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
Наталя Боднар 94
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
сегодня 18:45 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 91
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 12:20 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
3158
15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
сегодня 09:04 15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
56599
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
14 февраля 19:50 ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Корицька 14018
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля
14 февраля 18:40 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля
169
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук