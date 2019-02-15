Секс-шоп снял эротическую рекламу с едой: видео 18+
Норвежская сеть секс-шопов Kondomeriet в честь своего 30-летия опубликовала рекламный ролик в стиле фудпорн.
Как известно, в Норвегии запрещено показывать рекламу интимных товаров, поэтому секс-шоп решил оригинально обойти запрет.
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Kondomeriet снял ролик, который разработало рекламное агентство POL, в стиле фудпорн.
Фудпорн – это демонстрация пищи с целью пробудить у зрителя желание. Чаще всего в рекламе используются калорийные продукты с высоким содержанием жира и экзотические блюда. Буквально можно перевести как "пищевое порно".
Смотрите рекламу норвежского секс-шопа: видео
Источник: 24 канал
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