24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Секс-символ Памела Андерсон разделась для итальянского глянца: горячие фото 18+

129 Читати новину українською
Фотомодель Памела Андерсон / Instagram / @pamelaanderson

Американская актриса и фотомодель в свои 52 года выглядит потрясающе. Звезда часто возникает публично в откровенных образах, утверждая свою нетленную молодость. Однако легендарная соблазнительница решилась полностью обнажиться перед объективом именитого фотографа, продемонстрировав стройное тело.

Звезда американского телесериала "Спасатели Малибу" до сих пор потрясает своим подтянутым телом. Она стала лицом модного глянца Vanity Fair Italia, на страницах которого появилась в пикантных образах.

Читайте также: Без нижнего белья и в платье от Dior: Дженнифер Энистон потрясла откровенностью

Съемки проходили в Мадриде под руководством известного испанского фотографа Кармело Редондо, который славится успешными работами с Памелой Андерсон. Именно на его личной странице в инстаграме появились самые горячие кадры, на которых неизменный секс-символ позирует топлес.

Актриса выбрала соблазнительную позу на кресле среди роскошной комнаты с розовыми розами. В ее руках сигарета, а на волосах бигуди.


Памела Андерсон для итальянского глянца / Instagram / @carmeloredondofotografo

Эти кадры получились не менее сексуальными. Еще одной локацией для съемок с Кармело Редондо стала яхта. С мокрыми волосами и в откровенных купальниках фотомодель позировала во время морской прогулки. Однако Памела Андерсон примерила немало изысканных образов, в которых прикрыла стройное тело за стильной одеждой.

 


Памела Андерсон для итальянского глянца / Instagram / @carmeloredondofotografo

Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
21 января
1992
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Памела Андерсон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
21 января 12:15 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 69544
20 января 18:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 386
20 января 17:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 3560
20 января 14:39 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Квітослава Туз 20691
20 января 13:40 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 11593
Новости
Больше новостей
Залиште відгук