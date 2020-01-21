Секс-символ Памела Андерсон разделась для итальянского глянца: горячие фото 18+

Американская актриса и фотомодель в свои 52 года выглядит потрясающе. Звезда часто возникает публично в откровенных образах, утверждая свою нетленную молодость. Однако легендарная соблазнительница решилась полностью обнажиться перед объективом именитого фотографа, продемонстрировав стройное тело.

Звезда американского телесериала "Спасатели Малибу" до сих пор потрясает своим подтянутым телом. Она стала лицом модного глянца Vanity Fair Italia, на страницах которого появилась в пикантных образах.

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Съемки проходили в Мадриде под руководством известного испанского фотографа Кармело Редондо, который славится успешными работами с Памелой Андерсон. Именно на его личной странице в инстаграме появились самые горячие кадры, на которых неизменный секс-символ позирует топлес.

Актриса выбрала соблазнительную позу на кресле среди роскошной комнаты с розовыми розами. В ее руках сигарета, а на волосах бигуди.



Памела Андерсон для итальянского глянца / Instagram / @carmeloredondofotografo

Эти кадры получились не менее сексуальными. Еще одной локацией для съемок с Кармело Редондо стала яхта. С мокрыми волосами и в откровенных купальниках фотомодель позировала во время морской прогулки. Однако Памела Андерсон примерила немало изысканных образов, в которых прикрыла стройное тело за стильной одеждой.



Памела Андерсон для итальянского глянца / Instagram / @carmeloredondofotografo