Секс-скандал: Брайана Сингера исключили из списка авторов "Богемской рапсодии" на премии BAFTA

Знаменитая кинолента "Богемская рапсодия", вторым режиссером которой стал Декстер Флетчер, не сможет посоревноваться в номинации "Лучший режиссер" на престижной премии BAFTA в Великобритании. Виной этому стал секс-скандал, в котором обвиняют первого режиссера фильма Брайана Сингера.

Представители Британской академии кино и телевизионных искусств убеждены, что обвинения в сексуальных домогательствах и педофилии в сторону Брайана Сингера недопустимы. Об этом сообщают в издании Variety.

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Мы считаем подобное поведение абсолютно неприемлемым и несовместимым с нашими ценностями,

– говорится в обнародованном заявлении.

Организаторы премии добавляют, что Сингер будет исключен из перечня авторов киноленты, пока дело не будет расследовано. Стоит отметили, что премия BAFTA состоится 10 февраля в Лондоне. Поэтому ожидать возвращения режиссера в категории, наверное, не стоит.

В общем, фильм "Богемская рапсодия" претендует на 7 наград премии BAFTA. Саму же киноленту "Богемская рапсодия" оставили во всех категориях, в частности, в списке номинантов на "Лучший британский фильм", однако из списка создателей убрали обвиняемого Брайана Сингера. В то же время осталось только два имени – продюсера Грэма Кинга и сценариста Энтони Маккартена.

В чем обвиняют режиссера "Богемской рапсодии"?

В конце января 2019 года стало известно, что четверо мужчин обвинили Сингера в изнасиловании и домогательствах. По их словам, режиссер фильмов "Люди Икс", "Возвращение супермена" и других добивался молодых парней, когда они были в возрасте от 13 до 17 лет. У некоторых жертв также якобы был половой акт с похотливым режиссером. Сам режиссёр отвергает все обвинения, назвав вероятных жертв "отчаявшимися людьми, готовых врать за деньги и минуту славы", а журналиста, который обнародовал скандальный материал об этом, назвал "одержимым". Ведь в свое время репортер в 1977 году уже хотел разместить подобный материал в журнале Esquire, но тогда редакция не пропустила его из-за нехватки надежных источников.



Браян Сингер / Getty Images

Реакция киносообщества и актера Рами Малека

Неожиданные обвинения в секс–скандале сильно повлияли на судьбу фильма "Богемская рапсодия". Представители престижной премии GLAAD Media Awards уже остро осудили вероятное преступление – они изъяли фильм "Богемская рапсодия" из списка претендентов на награду. Главный герой фильма о группе Queen, Рами Малек, также неоднозначно высказался о Брайане Сингере. Актер отметил, что недолго сотрудничал с похотливым режиссером, ведь Брайана Сингера отстранили от съемок через несколько недель после начала работы. Однако Рами Малек был не в восторге от такого опыта.