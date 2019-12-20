Секс-скандал не замяли: новая жертва Харви Вайнштейна подала личный иск

Бывшая польская модель Сокола Кая подала иск в суд, обвинив одиозного режиссера в домогательстве в возрасте 16 лет. Тогда она только начинала свою модельную карьеру и приехала в США, где агентство познакомило ее с Харви Вайнштейном. Девушка решила публично заявить об изнасиловании, раскрыв свое настоящее имя в числе жертв.

Ранее имя Каи Соколы не фигурировало в числе жертв Харви Вайнштейна, она была известна как Джейн Доу. Диевушка не желала публичного разглашения своей трагической истории. Однако когда стало известно, что Харви Вайнштейн договорился завершить скандальное дело за 25 миллионов долларов, Каи Сокола не смогла сдержать своего возмущения и подала личный иск в суд. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Кая Сокола рассказала, что в 2002 году она пострадала от домогательств Харви Вайнштейна. Тогда она приехала в США из Польши, чтобы начать свою модельную и актерскую карьеру. Представители ее модельного агентства представили 16-летнюю девушку именитому продюсеру. Мужчина предложил обсудить детали раскрутки карьеры за обедом. Вместо этого они отправились в его роскошную квартиру в Нью-Йорке.

Там Харви Вайнштейн гневно требовал от девушки секса и заставил раздеться. Он апеллировал к тому, что только таким путем и благодаря ему можно достичь мировой известности, ставя в пример Пенелопу Крус и Гвинет Пэлтроу. Как утверждает девушка, после этого инцидента она завершила модельную карьеру добровольно.

Я не могу принять предложенное "глобальное урегулирование" справедливым. Нет наказания для преступников, недостаточная компенсация за всех жертв,

– обосновала свой иск Кая Сокола.



Кая Сокола / Instagram / @kajafunezsokola

Напомним, что один из самых влиятельных продюсеров Голливуда сумел избежать наказания за сексуальные домогательства. Он нашел компромисс со своими жертвами и откупился от наказания немалой суммой. Более чем 30 актрис и бывшие работницы его киностудии разделят между собой 25 миллионов долларов. Покрыть все материальные затраты берут на себя ответственность страховые компании, представляющие обанкротившуюся киностудию Харви Вайнштейна.