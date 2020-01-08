Секс-скандал продолжается: Харви Вайнштейн получил новые обвинения

Пресловутый американский продюсер Харви Вайнштейн 6 января получил два новых обвинения в сексуальных домогательствах. В Лос-Анджелесе прокуроры выдвинули обвинения против Вайнштейна в изнасиловании одной женщины и в сексуальных домогательствах к другой.

Харви Вайнштейн – скандальный голливудский продюсер, о преступлениях которого говорят уже 2 года. К прежним обвинениям добавили еще два. Об этом сообщает инсайдер издания The New York Times.

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6 января состоялось первое судебное заседание в году в деле продюсера в суде Нью-Йорка. Нынешний судебный процесс касается только двух случаев: изнасилования и принуждения к оральному сексу, которые произошли в 2006 и 2013 годах. Информации о жертвах и деталях этих вероятных преступлений пока нет. Харви Вайнштейн любую свою вину отрицает.

Известно, что ранее продюсер заплатил залог и находится на свободе, однако ему грозит пожизненное заключение. Судебный процесс может длиться несколько недель.

Напомним, более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них такие известные голливудские актрисы, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд и Ума Турман. Однако одному из самых влиятельных продюсеров Голливуда раньше удавалось избежать наказания за сексуальные преступления. Он откупился от своих жертв. Более чем 30 женщин, страдавших от домогательств Вайнштейна, разделят между собой 25 миллионов долларов. Об этом стало известно в декабре прошлого года.

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