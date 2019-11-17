Секс-скандал в королевской семье: принц Эндрю опроверг обвинения в педофилии
Герцог Йоркский оказался в центре громкого скандала. Принца Эндрю обвиняют в интимных отношениях с одной из самых известных жертв Джеффри Эпштейна – Вирджинией Робертс Джуффре. Однако сам представитель британской монархии изо всех сил пытается опровергнуть все слухи.
Почему принц Эндрю оказался в секс-скандале
В начале августа 2019 году в одной из американских тюрем скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством. Его осудили за секс-торговлю и педофилию. Однако смерть мужчины привлекла еще большее внимания СМИ, поэтому журналисты узнали имена его клиентов, среди которых был принц Эндрю.
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Сразу после резонансных новостей Букингемский дворец опроверг правдивость этой информации. Кроме этого, сам принц Эндрю также заявлял, что не имел интимных отношений с несовершеннолетними девушками и считает ошибкой общение с Джеффри Эпштейном. Однако это не помогло герцогу Йоркскому очистить свое имя.
Одна из самых известных жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре, которой сейчас 35 лет, заявила, что таки имела интимные отношения с британским принцем. Впервые они встретились, когда ей было 17 лет. По словам Вирджинии, тогда герцог Йоркский напоил ее водкой в элитном лондонском клубе Tramp, после чего занимался с ней сексом. Кроме этого, женщина утверждает, что принц Эндрю дважды виделся с ней и не был жестоким.
Он не был грубым или что-то такое... Я просто не могла поверить в это. Я не могла поверить, что даже королевские особы были привлечены к этому,
– рассказала Вирджиния Джуффре.
Реакция принца Эндрю на обвинения
В своем заявлении Вирджиния призналась, что принц Эндрю очень потел, когда танцевал с ней в ночном клубе. Эти слова стали главными в защите герцога Йоркского, который утверждает, что из-за заболевания не мог потеть. Как передает таблоид Mirror, сын Елизаветы II имел "передозировку адреналина", что дало сбой в его организме.
Есть небольшая проблема с потоотделением, потому что у меня есть своеобразное заболевание, которое заключается в том, что я не мог потеть тогда,
– утверждает принц Эндрю.
Кроме этого, представитель британской монархии заявил, что все заявления Вирджинии Джуффре – выдумка. Принц утверждает, что 10 марта 2001 года не мог отдыхать в ночном клубе, ведь был в Pizza Express со своей дочерью принцессой Беатрис, которой тогда было 12 лет, а потом отдыхал дома. Посещение этого заведения было необычным для герцога, поэтому он и запомнил эту дату.
Прокомментировал сын Ее Величества и единственную фотографию, на которой появился с жертвой секс-скандала. По словам принца Эндрю, он не помнит, когда и при каких обстоятельствах сделал фото с Вирджинией Джуффре. Кроме этого, герцог предположил, что фотография может быть фейковой, ведь ее подлинность не могут доказать.
В конце интервью принц Эндрю очередной раз заявил, что сожалеет о дружбе с Джеффри Эпштейном. Герцог Йоркский был знаком со скандальным миллиардером с 1999 года, а после освобождения "бизнесмена" из-под стражи сын Елизаветы II неоднократно имел беседы с ним, что указывало на его причастность к педофильным преступлениям.
Принц Эндрю попал в секс-скандал / Mirror