Секс в большом городе – 3: в новом фильме умрет один из главных героев

Появились подробности съемок фильма "Секс в большом городе – 3", который, вероятнее всего, станет завершающим в популярном проекте, который начался в 1998 году. Так, главная героиня Кэрри Брэдшоу, которую играет актриса Сара Джессика Паркер, станет вдовой.

Об этом сообщает издание Vanity Fair.

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Одна из самых ожидаемых премьер в мире – "Секс в большом городе – 3" – уже на этапе подготовки к съемкам не обошлась без громких скандалов. В центре сюжета будет Кэрри Брэдшоу, которая в начале фильма станет вдовой: ее муж Мистер Биг (актер Крис Нот) умрет от сердечного приступа и у героини начнется новая жизнь.

Третья часть должна быть историей не о четырех женщинах, а о том, как Керри становится вдовой и переживает смерть Бига,

– рассказал журналист Джейм Эндрю Миллер.



Сара Джессика Паркер и Крис Нот в "Секс в большом городе"

Кроме того, актриса Ким Кэттролл, которая играла роль Саманты Джонс отказалась от проекта. Она объяснила, что не хочет сниматься из-за того, что сценарий будет сконцентрирован полностью на героине Сары Джессики Паркер – Кэрри Брэдшоу.



Ким Кэттролл отказалась играть Саманту Джонс в "Секс в большом городе – 3"

Известно, что съемки фильма начнутся в 2019 году. Лента будет сконцентрирована больше на психологических проблемах главной героини и современного общества.