24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Сексапильная Деми Роуз обнажила грудь в джинсовой куртке: потрясающие фото

- Читати новину українською
Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirose

Зажигательная брюнетка продолжает радовать поклонников умопомрачительными и эротическими фото. На днях она поделилась фотографиями, на которых продемонстрировала пышный обнаженный бюст.

Деми Роуз в который раз доказывает, что ее сексуальности и страстности нет предела. Она уверена в себе и смело публикует даже самые откровенные кадры. На ее личной странице в инстаграме появилась очередная серия обольстительных снимков.

Читайте также: Деми Роуз похвасталась декольте в халате с кружевом: соблазнительные фото

Звезда британского модельного бизнеса сделала публикацию по случаю того, что ее аудитория подписчиков в инстаграме составляет уже 14 миллионов пользователей сети. Она предстала перед камерой в джинсовой куртке и трусиках от бикини, которые прикрывали ее интимные зоны. Наряд Роуз надела так, что чуть прикрыла свою пышную обнаженную грудь.

Уши Деми украшали минималистичные серьги. Она сделала фирменный макияж в нюдовых оттенках и с коричневым блеском на губах, а длинные волосы уложила в локоны. На ее лице сияет невероятная улыбка.

Демі Роуз
Деми Роуз с обнаженной грудью и в джинсовой куртке / Instagram / @demirose

Демі Роуз
Деми Роуз похвасталась обнаженным бюстом / Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Стиль и мода Деми Роуз
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
сегодня , 22:54 Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
Юлія Михайлова
Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля
сегодня , 10:45 Принцесса Диана и не только: какие красавицы вошли в историю Каннского кинофестиваля
Юлія Михайлова
Летицие Касте – 42: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом
11 мая , 11:39 Летицие Касте – 42: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом
Марта Вересюк