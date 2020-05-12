Сексапильная Деми Роуз обнажила грудь в джинсовой куртке: потрясающие фото

Зажигательная брюнетка продолжает радовать поклонников умопомрачительными и эротическими фото. На днях она поделилась фотографиями, на которых продемонстрировала пышный обнаженный бюст.

Деми Роуз в который раз доказывает, что ее сексуальности и страстности нет предела. Она уверена в себе и смело публикует даже самые откровенные кадры. На ее личной странице в инстаграме появилась очередная серия обольстительных снимков.

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Звезда британского модельного бизнеса сделала публикацию по случаю того, что ее аудитория подписчиков в инстаграме составляет уже 14 миллионов пользователей сети. Она предстала перед камерой в джинсовой куртке и трусиках от бикини, которые прикрывали ее интимные зоны. Наряд Роуз надела так, что чуть прикрыла свою пышную обнаженную грудь.

Уши Деми украшали минималистичные серьги. Она сделала фирменный макияж в нюдовых оттенках и с коричневым блеском на губах, а длинные волосы уложила в локоны. На ее лице сияет невероятная улыбка.



Деми Роуз с обнаженной грудью и в джинсовой куртке / Instagram / @demirose



Деми Роуз похвасталась обнаженным бюстом / Instagram / @demirose