Известная британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение пользователей сети. Она в очередной раз поделилась пикантной фотографией, на которой продемонстрировала пышные обнаженные ягодицы.

25-летняя британка знает, как привлечь внимание к своей личности и едава ли не ежедневно делает это. Ее эротических публикаций с нетерпением ждет более чем 14-миллионная армия поклонников. Деми не медлит с жаркими постами и они каждый день появляются на ее личной странице в инстаграме.

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Деми Роуз находится на карантине и публикует в сети кадры из домашних фотосессий и делится архивными снимками. Она не теряет ни одного случая, чтобы похвастаться своими соблазнительными формами. На очередной фотографии, которая появилась в ее фотоблоге звезда в очередной раз показала их.

Модель позирует на фоне бескрайнего голубого океана и ярких зеленых пальм. Она изображена на балконе фешенебельного гостиничного номера. В руках знаменитость держит красные розы.

Деми одета в минибикини красного цвета с рюшами на бюстгальтере. Такой наряд обнажил и хорошо подчеркнул ее аппетитные ягодицы. Красавица-брюнетка уложила роскошные длинные волосы ровно, а на лице сделала фирменный макияж с коричневым блеском на губах.



Сексапильная Деми Роуз в красном купальнике / Instagram / @demirose