Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышными обнаженными формами: фото 18+

Деми Роуз неустанно будоражит сеть. Британская модель в очередной раз поделилась фотографией, на которой продемонстрировала свои пышные обнаженные формы. Поклонники не перестают выражать восхищение.

Секс-символ современности продолжает наполнять ленту на личной странице в инстаграме эротическими фотографиями. Деми не боится появляться перед камерой даже в самых откровенных образах. Она неоднократно позировала в различных рекламных кампаниях топлес, а на карантине устраивает пикантные фотосессии дома.

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Звезда британского модельного бизнеса поделилась кадром, который, судя по геолокации, был сделан в ее лондонской квартире. Роуз лежит на белоснежной постели, а рядом с ней видим плюшевого светло-коричневого мишку. Кровать украшена гирляндой из декоративных роз насыщенного розового цвета.

Однако больше всего привлекает внимание обольстительная поза знаменитости и ее наряд. На ней виден лишь черный бюстгальтер, который еле прикрывает интимные зоны пышной груди. Также видим едва заметные трусики. Волосы Деми уложила в легкие локоны, а на лице сделала свой фирменный макияж в нюдовых оттенках и с коричневым блеском на губах. Уши, как обычно, украшают минималистичные серьги.

Такой пикантный кадр быстро создал активные обсуждения в сети. Менее чем за сутки пользователи лайкнули его более полумиллиона раз и оставили сотни комментариев.

Сексапильная Деми Роуз / Instagram / @demirose