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Сексапильная Ким Кардашян похвасталась пышной грудью топлес: фото

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашян не перестает будоражить сеть. На днях она опубликовала эротическое фото, на котором предстала топлес.

Как известно, Ким Кардашьян получает миллиардные прибыли не только благодаря бизнес-проектам, но и инстаграму. Сейчас за страницей американки следят свыше 169 миллионов людей, поэтому каждый блогер привлекает к себе внимание благодаря ярким кадрам из своих будней и стильными фотосессиями.

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Не забывает звезда добавлять и перчинки, публикуя эротические и провокационные фото. Так, 12 мая Ким Кардашян поделилась снимком, на котором предстала топлес. Пышную обнаженную грудь знаменитая американка пыталась прикрыть гавайским венком с белыми цветами. Экстравагантный look она завершила попугаем на плече.

Уже в заметке Ким призналась, что провокационное фото – часть рекламной кампании ее бьюти-бренда. Однако большинство пользователей сети обратили внимание на пышные формы знаменитости, а не на ее макияж.

Ким Кардашян часто делает акцент на бюсте. Американка неоднократно появлялась перед камерой топлес, или же примеряла наряды с откровенной зоной декольте. Журналисты LifeStyle 24 подобрали 3 сексуальные фото, которые Ким Кардашян недавно публиковала в сети.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Ким Кардашян
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