Известная американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон вчера, 1 июля, отпраздновала день рождения. Звезде исполнилось 53 года. По этому случаю она поделилась эротическим кадром, на котором засветила обнаженные ягодицы.

Горячее фото секс-символ США опубликовала на личной странице в инстаграме. Она неоднократно появлялась перед камерой обнаженной, поэтому в который раз показала, что не стесняется быть откровенной с поклонниками.

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Бывшая звезда мужского глянца Playboy распространила провокационную фотографию, которая быстро разлетелась по сети. В заметке она отметила, что благодарит всех за теплые слова и поздравления, полученные в особый день. Поскольку Памелу Андерсон знают в разных уголках планеты, то она не осталась без внимания фанатов из многих стран.

"Спасительница Малибу" обнародовала в своем инстаграм-профиле снимок, где предстала полностью обнаженной. Звезда лежала на животе и в такой позе продемонстрировала фолловерам подкачанные и аппетитные ягодицы. Особой атмосферы фотографии добавили цветы, которые окружали модель, а лепестки украшали ее спину.

Спасибо всем за поздравления с днем ​​рождения,

– написала в публикации актриса.

Памела Андерсон показала обнаженные ягодицы / Instagram / @pamelaanderson