Сексапильная Белла Хадид поразила фанов пышными формами: фото 18+

Супермодель Белла Хадид в черном парике взбудоражила воображение своих поклонников в социальных сетях горячим снимком без нижнего белья.

Соблазнительное фото 22-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram, где за ней следят свыше 25,9 миллиона подписчиков.

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На фотографии Хадид позирует обнаженной в провокативном образе с короткой стрижкой и черным цветом волос. Из аксессуаров на модели только черные кожаные перчатки, украшенные драгоценными кольцами и браслетами.

Звезда прикрыла пышную грудь руками и загадочно смотрит в сторону. Белла отметила, что этот кадр был сделан для издания Pop magazine еще в августе.

Не менее сексуальными были и другие фото со съемки для журнала Pop. На другом кадре Белла Хадид появилась в кожаной куртке, также засветив обнаженную грудь.