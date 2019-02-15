Соблазнительная Белла Хадид снялась в откровенном видео к Дню рождения бойфренда

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Белла Хадид и The Weeknd
Белла Хадид и The Weeknd / Instagram / @bellahadid

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид, которая встречается с 29-летним певцом The Weeknd (настоящее имя – Эйбел Макконен Тесфае), подготовила оригинальный подарок ко Дню Рождения любимого, 16 февраля.

Белла опубликовала соблазнительное видео, которое сняла к треку Lost In The Fire, на своей странице в Instagram. Как известно, трек записал The Weeknd совместно с французским ди-джеем Gesaffelstein.

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Ролик стал частью праздничного выпуска подкаста Memento Mori, в котором певец делится с подписчиками мыслями и любимой музыкой.

В черно-белом коротком видео Белла танцует в кожаном топе и леггинсах и в конце поливает себя водой.

Я надеюсь, что вы прекрасно проведете время, слушая мой сет и глядя это небольшое видео, которое мы сняли с моей давней подругой и бывшей одноклассницей, фотографом Аланой О'Херлихи. С днем рождения, малыш,
– подписала ролик Белла.

Смотрите видео с Беллой Хадид:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Впоследствии влюбленные опубликовали совместные снимки в камуфляжных костюмах.

Белла Хадід і The Weeknd
Белла Хадид иThe Weeknd / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід і The Weeknd
Белла Хадид и The Weeknd  / Instagram / @bellahadid

blog_ava
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Теги: LifeStyle Мода Эротика Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
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