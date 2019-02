Соблазнительная Белла Хадид снялась в откровенном видео к Дню рождения бойфренда

Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид, которая встречается с 29-летним певцом The Weeknd (настоящее имя – Эйбел Макконен Тесфае), подготовила оригинальный подарок ко Дню Рождения любимого, 16 февраля.

Белла опубликовала соблазнительное видео, которое сняла к треку Lost In The Fire, на своей странице в Instagram. Как известно, трек записал The Weeknd совместно с французским ди-джеем Gesaffelstein.

Ролик стал частью праздничного выпуска подкаста Memento Mori, в котором певец делится с подписчиками мыслями и любимой музыкой.

В черно-белом коротком видео Белла танцует в кожаном топе и леггинсах и в конце поливает себя водой.

Я надеюсь, что вы прекрасно проведете время, слушая мой сет и глядя это небольшое видео, которое мы сняли с моей давней подругой и бывшей одноклассницей, фотографом Аланой О'Херлихи. С днем рождения, малыш,

– подписала ролик Белла.

Смотрите видео с Беллой Хадид:

Впоследствии влюбленные опубликовали совместные снимки в камуфляжных костюмах.



Белла Хадид иThe Weeknd / Instagram / @bellahadid



