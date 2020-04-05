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Сексапильная Деми Роуз надела платье в сетку на голое тело: соблазнительное фото

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Деми Роуз / Instagram / @demirose

Британская пышнотелая модель Деми Роуз каждый раз завораживает своими невероятными пикантными формами в фотоблоге в Инстаграме. На этот раз она показала, как можно выглядеть сексуально, примерив на тело лишь одно платье в сеточку.

Пандемия коронавируса повлиял на весь мир, включительно со звездами шоу-бизнеса, которые также заболели болезнью или же находятся в самоизоляции, отменив все свои планы на ближайшее будущее. Ситуация у Деми Роуз не стала исключением, поэтому ее инстаграм-страница наполняется архивными фото с предыдущих съемок.

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Судя по геолокации под новой фотографией в сети, звезда находится в столице Великобритании, Лондоне. На фото Деми Роуз позирует лишь в одном макси-платье в широкую сеточку, которое прекрасно подчеркивает ее пышную грудь и ягодицы. Свою грудь, которая могла обнажиться, она нежно прикрыла руками, а взгляд отвела в сторону вспышки. Ее волосы были распущены, а лицо накрашено нюдовым макияжем.


Деми Роуз в Лондоне / Instagram / @demirose

На снимке можно увидеть, что в качестве локации модель, вероятно, решила выбрать сад во дворе, который огорожен кирпичным забором, а вокруг стоит много зеленых вазонов. Главным атрибутом фотографии стало винтажное зеркало в полный рост, в котором можно лучше разглядеть формы Деми.

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Деми Роуз
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