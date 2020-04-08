Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышной грудью: фото 18+

Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз неустанно распространяет откровенные фото, на которых демонстрирует соблазнительные формы. Очередная публикация знаменитости в очередной раз поразила поклонников и вызывала у них восхищение.

Деми Роуз является одной из самых востребованных моделей современности. Несмотря на то, что модная индустрия встала на паузу из-за коронавируса, красавица-брюнетка не прекращает радовать поклонников эротическими фотографиями. Новых снимков Деми с нетерпением ждет ее почти 14-ти миллионная аудитория в инстаграме.

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Роуз, как и большинство звезд мирового шоу-бизнеса, отменила все планы и остается в изоляции, соблюдая правила карантина. Многие модели делятся с подписчиками архивными кадрами, а вот Деми умеет превратить домашнюю фотосессию в Страстную съемку.

На ее личной странице в Сети появилась фотография, на которой девушка показала пышную обнаженную грудь. Видно, что она одета в бюстгалтер, являющийся частью купальника. На лице красотка сделала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах, которые накрасила коричневым блеском. Волосы Деми уложила в едва заметные локоны.



Деми Роуз / Instagram / @demirose