24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышной грудью: фото 18+

- Читати новину українською
Деми Роуз / Instagram / @demirose

Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз неустанно распространяет откровенные фото, на которых демонстрирует соблазнительные формы. Очередная публикация знаменитости в очередной раз поразила поклонников и вызывала у них восхищение.

Деми Роуз является одной из самых востребованных моделей современности. Несмотря на то, что модная индустрия встала на паузу из-за коронавируса, красавица-брюнетка не прекращает радовать поклонников эротическими фотографиями. Новых снимков Деми с нетерпением ждет ее почти 14-ти миллионная аудитория в инстаграме.

Читайте также: Деми Роуз похвасталась обнаженными формами в откровенном наряде: фото 18+

Роуз, как и большинство звезд мирового шоу-бизнеса, отменила все планы и остается в изоляции, соблюдая правила карантина. Многие модели делятся с подписчиками архивными кадрами, а вот Деми умеет превратить домашнюю фотосессию в Страстную съемку.

На ее личной странице в Сети появилась фотография, на которой девушка показала пышную обнаженную грудь. Видно, что она одета в бюстгалтер, являющийся частью купальника. На лице красотка сделала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах, которые накрасила коричневым блеском. Волосы Деми уложила в едва заметные локоны.


Деми Роуз / Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Деми Роуз Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 14:16 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
сегодня 11:19 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
сегодня 10:48 Убили лидера группы "Лесик Band": самые известные песни музыкантов, которые знают во Львове
Уляна Журба
7 апреля 18:07 Фильмы апреля, премьеры которых перенесли из-за пандемии коронавируса
Юлія Михайлова
7 апреля 09:30 Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мир
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей