Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышной грудью: горячие фото

Знаменитая британская модель Деми Роуз не теряет ни одной возможности похвастаться пышными формами. Едва ли не каждый день звезда публикует снимки, на которых демонстрирует свои прелести.

Деми Роуз в очередной раз поделилась горячими фотографиями, на которых показала пышную грудь. На этот раз девушка одета не в бикини, а в наряды с откровенным декольте. Кадры красавица выложила на своей странице в инстаграме.

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На фотографиях звезда британского модельного бизнеса изображена на фоне Лос-Анджелеса. Она одета в легкий откровенный наряд голубого цвета, который красиво подчеркивает формы знаменитости.

Волосы она собрала в хвост, а на лице у Роуз видим легкий макияж.