Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышной грудью в откровенном бикини: фото 18+

Звезда британского модельного бизнеса даже на карантине продолжает делиться с поклонниками эротическими кадрами. Знаменитость в очередной раз показала соблазнительные фото, на которых продемонстрировала свои пышные формы.

Деми Роуз чуть ли не каждый день доказывает, что является одной из самых откровенных моделей современности и не боится обнародовать фото в сексуальных образах. Она выложила на личной странице в инстаграме очередную серию горячих снимков.

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Из-за карантина звезда не может отправиться на отдых к океану, однако это не мешает ей устраивать фотосессии в бикини. Она с удовольствием делает это в своей лондонской квартире.

На очередных кадрах Деми позирует, лежа на диване в откровенном купальнике бронзового цвета, который едва прикрывает ее пышную грудь и подчеркивает ягодицы. Волосы Роуз хаотично лежат на диване, а на лице сияет ее фирменный макияж с нюдовым блеском на губах.

Особого шарма образу Деми Роуз добавляют солнечные лучи, которые красиво освещают ее безупречное тело.



Деми Роуз позирует в откровенном бикини / Instagram / @demirose



Деми Роуз засветила пышные формы в бикини / Instagram / @demirose