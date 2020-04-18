Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышной грудью в платье с глубоким декольте: жаркое фото
Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз не перестает делиться с поклонниками откровенными фото. Находясь на карантине, она чуть ли не ежедневно публикует соблазнительные фотографии. На очередном кадре Деми продемонстрировала пышную грудь в платье с глубоким декольте.
Деми Роуз точно знает, как расшевелить сеть и заставить говорить о себе. Она смело показывает свои соблазнительные формы в привлекательной одежде или топлес. Лента на личной инстаграм-странице Роуз переполнена страстными фотографиями в эротических позах. На днях в фотологе появился еще один сексуальный снимок.
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Судя по геолокации, горячий кадр модель сделала в Лондоне. Она появилась в изысканном платье белого цвета с открытыми плечами и глубоким декольте. Волосы звезда уложила в едва заметные локоны и сместила в сторону. На лице сделала фирменный макияж с акцентом на коричневых губах.
Пышная грудь делает образ соблазнительным, а милая улыбка и выразительный взгляд придают ей нежности и женственности.
Британская модель Деми Роуз / Instagram / @demirose
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