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Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами: фото 18+

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Знаменитая британская модель Деми Роуз неутомимо делится горячими фото в откровенных образах. Как только появляется возможность, звезда щеголяет своими пышными формами.

Страстная и зажигательная Деми Роуз знает, как создать ажиотаж вокруг своей личности. Каждая ее публикация в инстаграме набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать эротические фотографии. Недавно красавица-брюнетка показала снимок, на котором предстала полностью обнаженной, а теперь распространила кадр, на котором продемонстрировала свои пышные ягодицы.

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Кажется, что сексуальности Деми Роуз нет границ. Она откровенная, не боится мнения окружающих и активно публикует те фото, которые считает нужными. Лента ее фотоблога наполнена снимками в бикини, с эротических фотосессий и прогулок. Однако последняя фотография завораживает не только красотой Деми, но и пейзажем.

Кадр сделан во время заката на фоне безграничного океана. Модель стоит спиной к камере. Роуз в купальнике нежно-розового цвета, который ярко подчеркивает ее соблазнительные ягодицы. Ее волосы уложены в легкие локоны и убраны в сторону.


Деми Роуз на закате / Instagram / @demirose

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Деми Роуз
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