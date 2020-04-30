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Сексапильная Деми Роуз устроила романтическую съемку в белье: фото

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Деми Роуз устроила съемку в белье
Деми Роуз устроила съемку в белье / Instagram / @demirose

Британская модель не перестает делиться пикантными кадрами из изоляции. Деми Роуз устроила романтический вечер среди свечей и цветов в собственном доме в Лондоне, выбрав для съемки только эротический комплект белья.

Горячая Деми Роуз обнажается не только для кампейнов известных брендов и во время отдыха, но и любит расслабляться в белье вне съемочной площадки. На личной странице в инстаграме звезда опубликовала фото одного из романтических вечеров, которыми развлекает себя в изоляции.

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Судя по фотографиям, модель только вышла из ванной комнаты, ведь вместо привычных укладок она собрала волосы в белое полотенце. Готовясь ко сну, Деми Роуз зажгла свечи и украсила комнату цветами. Она показала несколько кадров, на которых появилась в выгодных позах и в одном белье.

На ней кружевной бюстгальтер и стринги черного цвета, которые позволили фолловерам в который раз насладиться соблазнительными линиями тела сексапильной брюнетки. Сидя на ковре с розой в руках, Деми Роуз засветила упругие ягодицы. Изменив позу на стуле, она похвасталась большим бюстом, который сложно скрыть даже за бельем. Знаменитость доказала, что даже на карантине она остается в безупречной форме.

Демі Роуз влаштувала зйомку в білизні
Деми Роуз устроила съемку в белье / Фото: Instagram / @demirose

Демі Роуз влаштувала зйомку в білизні
Деми Роуз устроила съемку в белье / Фото: Instagram / @demiros

Автор: Надежда Биленко
Теги: Деми Роуз Эротика LifeStyle
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