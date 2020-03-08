Сексапильная Деми Роуз засветила грудь в откровенном купальнике: пикантное фото 18+

Роковая брюнетка не любит оставаться без внимания поклонников. Именно поэтому инстаграм-страница Деми Роуз переполнена соблазнительными снимками, которые изо дня в день становятся все горячее. Так, модель продемонстрировала тело в откровенном купальнике.

24-летняя британка предпочитает эротические съемки в противовес публичным выходам. Для работы с известными мировыми фотографами она выбирает минимум одежды, которая позволит ей продемонстрировать свое безупречное тело в полной красе.

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Меньше чем за месяц Деми Роуз отметит свое 25-летие. Судя по всему, накануне такой знаковой даты звезда готовит для фолловеров особый подарок. На страницах своего инстаграма она поспешила напомнить, что ко дню рождения осталось всего 20 дней. Лаконичное сообщение она дополнила соблазнительной фотографией, на которой позирует в купальнике.

Кадр сделан вблизи бассейна. На ней купальник серебряного цвета с надписью Playboy на пышной груди. Блестящий материал едва прикрывал самые пикантные зоны на ее стройном теле, обнажив плоский подтянутый живот и большую грудь. Деми Роуз не забыла и о макияже с акцентом на насыщенные губы, а вот волосы горячая брюнетка скромно собрала в низкий хвост.

20 дней до моего дня рождения... 25 наступит скоро,

– прокомментировала знаменитость.