Сексапильная Эмбер Херд пришла на премьеру фильма "Аквамен" без нижнего белья: фото
32-летняя американская актриса Эмбер Херд, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Аквамен", посетила премьеру ленты 12 декабря в Голливуде.
На премьеру ленты "Аквамен" также пришли исполнители главных ролей Джейсон Момоа и Николь Кидман. Ярче всего на красной дорожке выглядела таки Эмбер.
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Актриса надела полупрозрачное платье в морском стиле со вставками, которые имитируют сетку, от бренда Julien Macdonald. Свой образ звезда дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и ярким макияжем с акцентом на глаза. Также Эмбер Херд выбрала золотые туфли-лодочки на каблуке, маникюр в тон и массивные серьги.
Эмбер Херд на премьере фильма "Аквамен" / Getty Images
Эмбер Херд на премьере фильма "Аквамен" / Getty Images
Эмбер Херд на премьере фильма "Аквамен" / Getty Images
Эмбер Херд на премьере фильма "Аквамен" / Getty Images
Зато Николь Кидман выбрала более скромное платье с рюшами от Armani Prive.
Премьера фильма "Аквамен" / Getty Images
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