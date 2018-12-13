Сексапильная Эмбер Херд пришла на премьеру фильма "Аквамен" без нижнего белья: фото

32-летняя американская актриса Эмбер Херд, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Аквамен", посетила премьеру ленты 12 декабря в Голливуде.

На премьеру ленты "Аквамен" также пришли исполнители главных ролей Джейсон Момоа и Николь Кидман. Ярче всего на красной дорожке выглядела таки Эмбер.

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Актриса надела полупрозрачное платье в морском стиле со вставками, которые имитируют сетку, от бренда Julien Macdonald. Свой образ звезда дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и ярким макияжем с акцентом на глаза. Также Эмбер Херд выбрала золотые туфли-лодочки на каблуке, маникюр в тон и массивные серьги.



Эмбер Херд на премьере фильма "Аквамен" / Getty Images



Эмбер Херд на премьере фильма "Аквамен" / Getty Images



Эмбер Херд на премьере фильма "Аквамен" / Getty Images



Эмбер Херд на премьере фильма "Аквамен" / Getty Images

Зато Николь Кидман выбрала более скромное платье с рюшами от Armani Prive.



Премьера фильма "Аквамен" / Getty Images