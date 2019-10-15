Сексапильная Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в купальнике собственного бренда

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски уже давно превратила свой фотоблог в Инстаграме в эротический фотодневник. Путешествия, выходы на улицу и рекламы кампейнов всегда дополнены нотками пикантности, из-за чего поклонники дарят ей миллионы лайков. На этот раз она тоже не отошла от своей "традиции".

28-летняя звезда опубликовала на своей странице в Инстаграме несколько соблазнительных фото, где загорала на пляже в очень откровенном купальнике собственного бренда "Inamorata". Черный цельный образ с глубоким декольте подчеркнул пышную грудь Эмили, которая едва не обнажилась на фото. Для завершения своего пляжного выхода Ратаковски выбрала розовую панаму с тигровым принтом и такую же накидку на плечи.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Емілі Ратажковскі
Сексуальная Эмили Ратаковски/ Instagram-Stories / @emrata

Стоит добавить, что цена такого купальника под названием "Grandview" составляет 160 долларов (4000 гривен). Бикини похожих фасонов (Encinitas и Melba Bottom) можно приобрести за 160 и 80 долларов соответственно.


Купальники бренда Эмили Ратаковски "Inamorata"

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Мода Эмили Ратажковски
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