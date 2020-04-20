Сексапильная Эмили Ратаковски позировала топлес: фото 18+
Обольстительная модель Эмили Ратаковски продолжает подогревать интерес к своей личности. Девушка поделилась фотографией, на которой позирует топлес, прикрыв обнаженную грудь руками.
Эмили Ратаковски знает, как взбудоражить сеть даже на карантине. Ее фотографии с нетерпением ждут 26 миллионов подписчиков в инстаграме. Менее чем за сутки новая публикация набрала почти миллион лайков. Ее активно комментируют и распространяют.
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Страстная Эмили позирует в ванной полностью обнаженной. Грудь модель прикрыла руками. Очевидно, девушка сфотографирована после душа, ведь ее волосы влажные. На лице у Ратаковски сияет легкий макияж с черными стрелками на веках.
Соблазнительность и знойность ее образу придает еще и выразительный и проникновенный взгляд. Этот кадр еще раз демонстрирует, что Эмили Ратаковски является одной из самых откровенных и сексуальных моделей современности.
Эмили Ратаковски прикрыла обнаженную грудь руками / Instagram / @emrata
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