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Сексапильная Эмили Ратажковски показала фото, на котором предстала полностью обнаженной 18+

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Эмили Ратажковски / Instagram / @emrata

Знаменитая американская модель Эмили Ратажковски в очередной раз поразила поклонников эротическим фото. Звезда поделилась соблазнительным кадром, на котором предстала полностью обнаженной.

Каждая публикация Эмили в сети инстаграм вызывает ажиотаж среди подписчиков. Количество поклонников, которые следят за ней из всех уголков мира составляет почти 26 миллионов человек. Даже, находясь на карантине, знаменитость продолжает выкладывать откровенные и сексуальные снимки, которые подчеркивают ее соблазнительные формы.

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28-летняя манекенщица большинство времени проводит дома. Поэтому фотографии, которые появляются на ее аккаунте, сделанные в очень уютной атмосфере. Однако это не мешает Ратажковски показывать всю свою страсть и невероятную привлекательность.

Модель поделилась пикантным кадром, на котором продемонстрировала обнаженное тело. Звезда позирует на фоне окна, спрятавшись за полупрозрачной шторой. Одной рукой она прикрывает грудь. Такое фото хорошо подчеркивает ее стройную и спортивную фигуру.

За три часа после публикации фотография набрала более 700 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых фанаты Эмили выражали восхищение.


Обнаженная Эмили Ратажковски / Instagram / @emrata

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Эмили Ратажковски
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