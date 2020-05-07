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Сексапильная Ким Кардашьян показала пышную грудь в крошечном топе: откровенное фото

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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Instagram / @kimkardashian

Американская блогер и светская львица Ким Кардашьян даже в домашней изоляции демонстрирует отличные стройные формы и результаты горячих фотосессий. На новой фотографии Ким похвасталась пышной грудью, которая едва уместились в ее топе.

Похоже, звездная мама отдохнула от тяжелых будней с детьми, временно оставив их на своего мужа Канье Уэста, и уже готова приступить к работе, сообщает 24 канал. Недавно она показала кадры с эротической фотосессии, где позировала на берегу океана в желтом сплошном купальнике, а также в костюме с принтом змеи.

Горячее Ким Кардашян показала аппетитные формы в белье: сексуальные снимки

 

 

На новой фотографии в инстаграме в собственной гардеробной звезда одета только в белый топ на бретелях и, вероятно, в бикини, которых не видно из-за ракурса фото. Свои длинные и густые волосы звезда распустила и перекинула на правый бок, а нюдовий макияж завершил ее образ. Главной "изюминкой" фото стала грудь звезды, которую она гордо продемонстрировала перед миллионной аудиторией, а также стройные ноги.

"Доброго обеда", – пожелала своим поклонникам Ким Кардашян, которые засыпали ее увлекательными комментариями.

Кім Кардашян
Сексапильная Ким Кардашьян / Instagram / @kimkardashian

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Ким Кардашян
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