Сексапильная Меган Маркл и пикантные сцены: в США покажут фильм с участием герцогини

Пока герцогиня Сассекская приходила в себя после резонансных заявлений своих родственников, голливудские коллеги подготовили для нее очередную проблему. В США планируют презентовать пикантный фильм, в котором снялась жена принца Гарри.

Как сообщает издание People, герцогиня Сассекская Меган Маркл не по собственной воле вернется на большой экран. Авторы провокационного фильма "Пособие для мальчиков и девочек как скатиться вниз" (The Boys and Girls Guide to Getting Down) решили сделать еще одну премьеру киноленты.

При этом продюсеры не скрывают, что именно популярность беременной Меган Маркл побудила их принять такое решение. По их словам, кинолента "Пособие для мальчиков и девочек как скатиться вниз" может иметь потрясающий успех в прокате, ведь много людей хотели бы увидеть герцогиню Сассекскую в пикантных сценах.

По сюжету фильма, американская молодежь бурно отдыхает на вечеринках Лос-Анджелеса. Одна из героинь – Дана, которую в 2011 году сыграла Меган Маркл. В киноленте она примерила немало соблазнительных мини, которые подчеркивали ее стройную фигуру. Пикантную комедию планируют показать до конца 2019 года.



Меган Маркл в мини-платье / The Sun



Меган Маркл в провокационной роли ​ / The Daily Mail

Герцогиня Сассекская в фильме / The Daily Mail

Смотрите провокационный трейлер комедии "Руководство для мальчиков и девочек, как скатиться вниз" (видео):