Сексапильная Меган Маркл и пикантные сцены: в США покажут фильм с участием герцогини

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл
Герцогиня Сассекская Меган Маркл / www.gettyimages.com

Пока герцогиня Сассекская приходила в себя после резонансных заявлений своих родственников, голливудские коллеги подготовили для нее очередную проблему. В США планируют презентовать пикантный фильм, в котором снялась жена принца Гарри.

Как сообщает издание People, герцогиня Сассекская Меган Маркл не по собственной воле вернется на большой экран. Авторы провокационного фильма "Пособие для мальчиков и девочек как скатиться вниз" (The Boys and Girls Guide to Getting Down) решили сделать еще одну премьеру киноленты.

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При этом продюсеры не скрывают, что именно популярность беременной Меган Маркл побудила их принять такое решение. По их словам, кинолента "Пособие для мальчиков и девочек как скатиться вниз" может иметь потрясающий успех в прокате, ведь много людей хотели бы увидеть герцогиню Сассекскую в пикантных сценах.

По сюжету фильма, американская молодежь бурно отдыхает на вечеринках Лос-Анджелеса. Одна из героинь – Дана, которую в 2011 году сыграла Меган Маркл. В киноленте она примерила немало соблазнительных мини, которые подчеркивали ее стройную фигуру. Пикантную комедию планируют показать до конца 2019 года.

Меган Маркл у міні-сукні
Меган Маркл в мини-платье / The Sun

Меган Маркл у провокативній ролі
Меган Маркл в провокационной роли​ / The Daily Mail

Герцогиня Сассекська у фільмі

Герцогиня Сассекская в фильме / The Daily Mail

Смотрите провокационный трейлер комедии "Руководство для мальчиков и девочек, как скатиться вниз" (видео):

 

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Теги: LifeStyle Кино Меган Маркл Голливуд Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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