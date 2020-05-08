Сексапильная модель Эмили Ратаковски объяснила, почему делает эротические фото (18+)

Модель Эмили Ратаковски уже давно называют секс-символом американского шоу-бизнеса. А все потому, что манекенщица заполняет свой блог эротическими снимками, сделанными для глянцев, или же просто на досуге. На днях звезда объяснила, почему она делает провокационные кадры.

Сделала она это в июньском номере британского журнала GQ. Эмили Ратаковски украсила обложку глянца, выбрав скромную футболку и черные бикини.

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А уже в общении с журналистами Эмили Ратаковски пояснила, что эротические фото – это всего лишь способ заработать деньги и прославиться.

Я получаю выгоду от своей внешности, работая моделью, чтобы выжить, а не чтобы рассказать миру, кто я есть на самом деле. Это способ заработать деньги и обрести стабильность. В глубине души, наверное, каждая 20-летняя девушка хочет прославиться,

– рассказала Эмили Ратаковски.

Модель не скрывает, что образ сексуальной соблазнительницы заставил многих людей думать, что ее интересует только работа и обнажение. Эмили вспомнила, как на одном интервью журналист даже усомнился, что комментарий о любимых книгах звезды правдив. Это, по мнению Ратаковски, является проявлением сексизма.

"Речь идет о сексизме в мире. Женщина, которая выглядит определенным образом или показывает себя определенным образом, якобы не может говорить о политике и читать книги. Это бессмысленно!"– заявила она.

Відомо, що автором спекотної фотосесії Емілі Ратажковскі став її чоловік Себастьян Бір-Макклард. Саме він створював і інші, більш еротичні кадри моделі, що вже розбурхали мережу. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 5 найпровокативніших фото Емілі, які зробив її чоловік.