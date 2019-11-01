Сексапильная Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм вышли в свет в Лондоне: фото

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Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / www.gettyimages.com

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и ее муж Джейсон Стэтхэм стали гостями ежегодной премии Harper's Bazaar Women of the Year Awards.

На западе Роге Хантингтон-Уайтли получила награду "Выбор редакции". Для Harper's Bazaar Women of the Year Awards. Знаменитость надела роскошное черное платье с эффектными вырезами в зоне декольте, украшенное стразами.

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Дополняли идею дресс-кода black tie Роге эффектный макияж с акцентом на красные губы, а также украшения из коллекции Jessica McCormack. На звездной дорожке супермодель появилась с любимым мужем Джейсоном Стэтхемом, который примерил классический черный смокинг.

"Это невероятная честь получить награду от вас (Harper's Bazaar Women of the Year Awards) ... Я так горжусь обложками, над которыми мы сотрудничали, а также отношениями, которые мы выстроили в течение всего опыта", – отметила Рози.

Модель вспомнила, что когда она была молодой девочкой и мечтала о карьере в моде, страницы журнала всегда были бесконечным вдохновением и творчеством. "И по сей день я чувствую то же самое", – добавила Хантингтон-Уайтли на своей странице в Инстаграме.

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем
​Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем
​Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Роузи Хантингтон-Уайтли
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