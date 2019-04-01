Сексапильная ведущая Евровидения-2019 Бар Рафаэли показала отдых на Мальдивах: фото

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Бар Рафаэли
Бар Рафаэли / Instagram / @barrefaeli

Израильская супермодель Бар Рафаэли, которая станет одной из ведущих Евровидения-2019, показала поклонникам в социальных сетях соблазнительные фото роскошного отдыха на Мальдивах перед началом песенного конкурса.

Снимки из путешествия Бар опубликовала на своей странице в Instagram.

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Пока организаторы международного шоу Евровидение-2019 завершают подготовку к конкурсу, его ведущие имеют время для отдыха. Так, 33-летняя Рафаэли, которая активно ведет сей блог, наслаждается солнцем и с удовольствием рассказывает об этом в сети.

"Бог живет на Мальдивах", – коротко прокомментировала серию собственных снимков модель.

 

Чаще всего Бар Рафаэли показывает фанатам свои "селфі" без макияжа и снимки в трендовой одежде. К примеру, модель позирует в закрытом купальнике с анималистическим принтом.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новости Израиля Евровидение 2019 Мода
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