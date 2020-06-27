Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила воображение поклонников пикантной фотографией. Она предстала перед камерой в соблазнительном боди и продемонстрировала обнаженные бедра.

Артистка запостила фотографию на личной странице в Инстаграме. В последнее время она часто прибегает к откровенным съемкам и показывает на камеру свою сексуальность и женственность.

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Кадр является частью фотосессии, в которой Тина позировала совсем недавно. Певица предстала в белом боди, которое отлично подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Кароль страстно смотрит в камеру, прижимая палец ко рту, что делает ее образ очень соблазнительным. Также Тина эротично продемонстрировала обнаженное бедро.

Она уложила волос в кудри, а на лице сделала макияж в нюдовіх тонах с акцентом на глазах.



Обольстительная Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

В комментариях фанаты Тины Кароль отмечают, что она очень соблазнительная и привлекательная, выражают свое восхищение и еще раз подчеркивают ее невероятную красоту.