Сексуальная Алессандра Амбросио показала фото с отдыха

Бразильянка Алессандра Амбросио, получившая значительную популярность во время сотрудничества с бельевым брендом Victoria's Secret, отправилась на отдых. Оттуда манекенщица опубликовала серию пикантных фото, которые успели взбудоражить сеть.

После насыщенных съемок и многочисленных дефиле модель Алессандра Амбросио вместе со своим бойфрендом бизнесменом Джейми Мазуром решили сделать себе отпуск. Пара выбрала родную для манекенщицы Бразилию. Влюбленные встретили в жаркой стране Новый год, пригласив на торжество самых близких друзей.

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Однако во время романтического отдыха 37-летняя Алессандра Амбросио не забыла и о своих поклонниках. С курорта звезда опубликовала серию снимков в купальниках, на которых показала идеально стройную фигуру. В частности, Алессандра Амбросио предстала в двухцветном пляжном наряде, который выгодно подчеркнул формы манекенщицы. В таком горячем образе экс-"ангел" Victoria's Secret прогулялась по деревянной тропинке с сумкой в руках, что выглядело очень эффектно.

Не забыла звезда сделать совместные фото с подругами. Алессандра Амбросио показала кадры с их совместного отдыха, отметив, что мечтает, чтобы этот отпуск длился всегда.