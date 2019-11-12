Сексуальная блондинка: Деми Роуз похвасталась пышным декольте с новым имиджем

Британская модель Деми Роуз ежедневно поражает своими новыми публикациями эротического характера. На этот раз она поностальгировала по Хэллоуину, представ в образе блондинки. Ее снимок, как всегда, дополнило пикантное декольте.

24-летняя модель может похвастаться не только пышными формами, за которыми тщательно следит, но и количеством подписчиков в инстаграме, число которых неуклонно растет. Ее все чаще приглашают для эротических фотосессий в журналах, а снимки из собственного архива уже давно наполняют ее блог.

В крошечном бикини и с белокурыми волосами: Деми Роуз шокировала смелым образом – 18+

На этот раз звезда показала более скромный образ по сравнению с предыдущими фото – пышная грудь в облегающей майке черного цвета и в белом парике, собранном в хвост. Свой кокетливый образ звезда подчеркнула нежным макияжем, который состоял из блеска для губ и румян на скулах.



Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Стоит добавить, что в таком же парике Деми появилась на Хэллоуин в образе Барби – тогда же она надевала крохотное желтое бикини. Для парика с длинными волосами белокурого цвета она примерила соблазнительное розовое боди из латекса.

Деми-блондинка не стесняется показывать свои пышные прелести даже на Хэллоуин / Instagram / @demirosemawby

Кто такая Деми Роуз?Деми Роуз Мауби родилась в городе Саттон Колдфилд в Великобритании. В 2015 году она переехала в США и стала участницей модельного реалити-шоу TAZ'S MODELS. Сейчас инстаграм-страница модели насчитывает 10 миллионов подписчиков. В свой микроблог девушка выкладывает съемки с фотосессий и много провокационных селфи. Девушка также часто снимается обнаженной.