Сексуальная Джордан Данн стала лицом новой кампании Calzedonia: фото

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Джордан Данн
Джордан Данн / Instagram/ @calzedonia

Британская 28-летняя модель Джордан Данн снялась для новой рекламной кампании итальянского бельевого бренда Calzedonia.

Снимки Джордан Данн из новой фотосессии для рекламной кампании Calzedonia появились на официальной странице итальянского бренда в Instagram.

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Для 28-летней модели это первый опыт сотрудничества с популярной маркой. К слову, она стала послом (представителем) данной коллекции. Дизайнеры итальянской марки белья создали несколько вариантов колгот с популярным анималистичным принтом, в горох, с кружевом, а невероятная Джордан Данн умело позировала в них перед камерами.

Джордан Данн для Calzedonia
Джордан Данн для новой рекламной кампании Calzedonia / Instagram @calzedonia

На соблазнительных фото британская модель позирует в черном боди, которое очень гармонично смотрелось вместе с колготами различных принтов. Промо-ролик со съемки появился на официальной странице бренда белья в Instagram.

 

В своем профиле Джордан Данн опубликовала фото в черном бюстгальтере, чулках с леопардовым принтом и туфлях-лодочках в тон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jourdan Dunn (@jourdandunn)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 канал
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