Сексуальная и непринужденная: Рианна показала фигуру в купальнике в соблазнительном видео

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Рианна
Рианна / Instagram / @badgalriri

Барбадосская исполнительница Рианна редко радует фанатов откровенными кадрами, поэтому новый видеоролик, на котором она засветила фигуру в купальнике, вызвал настоящий восторг у фанатов.

Для стильного отдыха образа Рианна надела раздельный купальник собственного бренда Fenty и прозрачную накидку до пола черного цвета.

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Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

Свой look 31-летняя звезда дополнила коричневыми очками, золотистым цепочкой на шее и ноге, и трендовой сумкой Pouch от Bottega Veneta, которая является фаворитом в гардеробе Рози Хантингтон-Уайтли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Стоит добавить, что только за одни сутки видеоролик с Рианной на ее инстаграм странице пересмотрели 10 миллионов раз, а знаменитости и фанаты засыпали ее комплиментами.

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Теги: LifeStyle Эротика Мода Новости LifeStyle Рианна
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