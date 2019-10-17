Сексуальная и непринужденная: Рианна показала фигуру в купальнике в соблазнительном видео

Барбадосская исполнительница Рианна редко радует фанатов откровенными кадрами, поэтому новый видеоролик, на котором она засветила фигуру в купальнике, вызвал настоящий восторг у фанатов.

Для стильного отдыха образа Рианна надела раздельный купальник собственного бренда Fenty и прозрачную накидку до пола черного цвета.

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Свой look 31-летняя звезда дополнила коричневыми очками, золотистым цепочкой на шее и ноге, и трендовой сумкой Pouch от Bottega Veneta, которая является фаворитом в гардеробе Рози Хантингтон-Уайтли.

Стоит добавить, что только за одни сутки видеоролик с Рианной на ее инстаграм странице пересмотрели 10 миллионов раз, а знаменитости и фанаты засыпали ее комплиментами.