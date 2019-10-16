Сексуальная Моника Беллуччи снялась в рекламе Dolce & Gabbana: фото и видео

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Моника Беллуччи снялась для Dolce & Gabbana
Моника Беллуччи снялась для Dolce & Gabbana / Instagram / @dolce&gabbana

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи стала звездой новой рекламы косметической линии Dolce & Gabbana. Артистка приняла участие в съемке сексуального ролика и фотосессии, которые уже покорили сеть.

В 55 лет Моника Беллуччи поражает фанатов стройностью своего тела и красотой. Знаменитая итальянка не отказывается от пикантных съемок, позируя иногда в провокационных образах.

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Сегодня, 16 октября, в сети появились результаты очередной рекламной кампании с участием соблазнительной Моники Беллуччи. Актриса стала звездой новой линии косметики от Dolce & Gabbana и представила публике помаду The Only One. В рекламе Моника появилась в черном пиджаке с золотистой вышивкой и топе, который подчеркнул ее пышный бюст.

Журналисты LifeStyle 24 обратили внимание и на безупречный макияж, который засветила Моника Беллуччи. Визажистка Летиция Карневале выровняла тон кожи, подняла глаза черными тенями и сделала акцент на красные губы. Благодаря этому в кадре актриса выглядела очень сексуально.

Как и платья Dolce & Gabbana, помада The Only One подчеркивает женственность и чувственность,
отметили на сайте бренда.

Моніка Беллуччі в рекламі помади
Моника Беллуччи в рекламе помады / Dolce & Gabbana

Кроме Моники Беллуччи, в рекламной кампании снялись модели Бьянка Балти, Джуни Ким, Кьяра Шелси и Катрина Ло. Красавицы уже несколько лет являются послами бренда, поэтому их появление в ролике было прогнозируемым.

Смотрите рекламу Dolce & Gabbana с участием Моники Беллуччи: видео

 

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Теги: Новости LifeStyle Моника Беллуччи LifeStyle Dolce & Gabbana
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