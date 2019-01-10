Сексуальная Рианна выпустила белье ко Дню Валентина: горячие фото

Барбадосская исполнительница Рианна уже длительное время занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty. На этот раз она сама стала звездой нового кампейна, в котором представила соблазнительные новинки.

Новые фотографии появились на официальном сайте бренда. На фотографиях линейки "A Savage Kinda Love" звезда позирует в полупрозрачном комплекте женского белья, которое состоит из бюстгальтера и стрингов. Декорированные сердца красного цвета и пикантные завязки прикрывают интимные зоны груди и ягодицы певицы.

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Для завершения сексуального образа Рианна надела бархатные перчатки в тон к сердцам на белье, а на голове разместила обруч с большой аппликацией тоже в форме символа Дня Валентина. Фотосъемка происходила на фоне фиолетовых полотен, которые прекрасно гармонировали с откровенным ярким образом.



Рианна для Savage x Fenty / Savage x Fenty



Рианна для Savage x Fenty / Savage x Fenty

На сайте Savage x Fenty также опубликовали примеры сексуального белья, которые примеряли другие модели. Кокетливые боди, легкие пеньюары и горячие бикини в розовых, красных и черных тонах – все это вы сможете приобрести на сайте звездного дизайнера. В ассортименте также есть аксессуары ко Дню Валентина, среди которых можно найти пояса, маски для сна, плети и прочее.



Колекция белья ко Дню Валентина / Savage x Fenty



Колекция белья ко Дню Валентина / Savage x Fenty

Колекция белья ко Дню Валентина / Savage x Fenty

Колекция белья ко Дню Валентина / Savage x Fenty



Аксессуары ко Дню Валентина / Savage x Fenty